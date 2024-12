Messina, i nuovi bus ATM schierati sull'isola pedonale: entreranno in servizio a gennaio

Schierati in parata lungo l’isola pedonale di viale San Martino, rossi come il colore del Natale. Stamattina la città ha conosciuto i nuovi 24 autobus di Atm. Sono tutti elettrici ed entreranno in servizio nel corso del mese di gennaio . Sono stati realizzati in Turchia e sono la prima tranche del maxi appalto da 78 mezzi finanziati con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Saranno utilizzati in centro ma anche nei tragitti verso i villaggi cittadini, comunque a corto raggio. Si tratta di autobus fra gli otto e i 6 metri di lunghezza.

"Atm fa sempre più rima con sostenibilità, in linea con quelle che sono le direttive europee ma anche gli intendimenti del Comune. Da sei anni, l'Amministrazione comunale - prima con il sindaco De Luca e adesso con il sindaco Basile - è impegnata quotidianamente a portare avanti una battaglia culturale che in questa città non ha precedenti. Nessuna improvvisazione, come qualcuno vorrebbe far credere, ma un'attenta e seria programmazione. Questi 24 autobus elettrici non cadono dall'alto e non sono un regalo di , ma sono il risultato di una pianificazione che parte da lontano", afferma il vicesindaco Mondello.

"La flotta di Atm spa conta ben 50 autobus a emissione zero ed entro il 2026 il numero complessivo salirà addirittura a 104, grazie agli investimenti realizzati con i fondi del PNRR. L'Azienda Trasporti di Messina ha inoltre 18 autobus ibridi e 93 autobus Euro 6, vale a dire a basso impatto ambientale. In questi anni, in piena sintonia con l'Amministrazione comunale, la Governance aziendale ha lavorato per rafforzare l'identità 'green' dell'azienda, come richiesto anche dalla normativa europea in tema di sostenibilità", spiega la presidente Grillo.

"Questi bus di 6 e 8 metri prodotti dalla casa automobilistica Karsan - aggiunge la massima rappresentante dell'Azienda Trasporti - sono dei veri gioiellini. Un mix di design accattivante, tecnologia avanzata e sistemi di sicurezza all'avanguardia".

"Fino a qualche anno fa - conclude la Presidente – sarebbe stato utopistico anche pensare di poter acquistare questa tipologia di autobus. E' stato fatto un lavoro immenso e voglio ringraziare il Comune di Messina, che ha sempre sostenuto Atm in questo percorso di crescita, trasferendo risorse preziose derivanti sia da finanziamenti esterni ma anche da fondi propri, come nel caso della seconda edizione della campagna abbonamenti MoveMe. La Governance di Atm, dal canto suo, ha sempre profuso il massimo impegno per rendere il servizio di trasporto pubblico sempre più moderno ed efficiente ed implementare i servizi connessi".