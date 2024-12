Messina, droga e armi a Camaro San Luigi: sequestrati un fucile a canne mozze, cocaina e crack

Nuovi controlli disposti ed intensificati dal Questore di Messina, Annino Gargano, in prossimità delle festività natalizie. Dopo gli arresti dei giorni scorsi per detenzione di armi e droga nel rione Mangialupi, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una ulteriore attività volta ad infrenare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in un altro quartiere considerato ad elevata densità criminale, Camaro San Luigi, ancora una volta nei confronti di soggetti già noti agli investigatori.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuato varie perquisizioni domiciliari, monitorando, in particolare, l’abitazione di un noto pregiudicato messinese, trentenne, e rinvenendo all’interno di un pluviale collocato in una parte del tetto sovrastante, un fucile automatico cal. 20 con canna mozzata.

Nel corso della perquisizione sono state trovate grosse quantità di cocaina e crack, occultate all’interno di un incavo di una porta zanzariera, appoggiata ad una parete del corridoio, verosimilmente pronta per essere immessa sul mercato, nonché munizionamento di vario calibro.