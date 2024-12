Messina, borse di studio e sede senza barriere per la Società Operaia di Castanea

La Società Operaia di Castanea inaugura l’ascensore nella sua sede. Questo l’evento che si terrà mercoledì 18 dicembre nel villaggio collinare della zona Nord di Messina, a partire dalle 18:30, e alla presenza, oltre dei soci e dei cittadini, anche dell’assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata e al parroco Vincenzo Majuri. E la settimana non finisce qui: sabato 21, infatti, sempre alle 18:30, verranno consegnate le borse di studio agli studenti.

Un’iniziativa, quella dell’ascensore, che tutti i soci dell’unica Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso del Comune di Messina si erano impegnati a realizzare e che, finalmente, abbatterà un’importante barriera architettonica e, soprattutto, mentale all’interno della sede di piazza del SS Rosario.

«In tutto il comune di Messina la Società Operaia Agricola di M.S. di Castanea è la sola esistente, da quando è stata fondata nel 1895. Le due mani che si stringono, raffigurate nel simbolo che la rappresenta, evincono i valori prioritari: la solidarietà e l’attenzione verso i più fragili», commenta Carlo Rizzo, presidente della realtà. «L’attivazione dell’ascensore ha voluto mettere in pratica i valori dell’integrazione e del diritto alle pari opportunità per tutti i soci e gli ospiti che arrivano nella sede – spiega, a nome di tutti i soci - Non basta celebrare il 3 dicembre la giornata della disabilità. Bisogna mettere in pratica quanto previsto dalla normativa e dai codici etici. Anche noi abbiamo voluto concretizzare tutto questo».