L'incidente di Provvidenza Grassi: fu fatale il primo impatto dell'auto a velocità sostenuta

Sono state rese note le motivazioni della sentenza del giugno scorso con la quale la seconda sezione penale della corte d’appello di Messina presieduta dal giudice Bruno Sagone e composta dalle colleghe Daria Orlando e Silvana Cannizzaro, ha totalmente ribaltato il verdetto di condanna pronunciato dalla prima sezione penale del tribunale nel gennaio del 2017 a carico di Gaspare Sceusa, Letterio Frisone e Maurizio Maria Trainiti per l'incidente stradale del luglio 2013 lungo la tangenziale al viadotto Bordonaro, che provocò la morte della giovane commessa 27enne Provvidenza Grassi. Un caso che per mesi destò l'attenzione delle cronache nazionali.

Infatti, secondo le valutazioni dei giudici, supportate dalla consulenza tecnica e dai riscontri dell'autopsia, che fu effettuata per la Procura dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo, il primo devastante impatto avvenne ad una velocità pari a 105 km/h e senza l’uso delle cinture, fatto questo che avrebbe potuto da solo provocare il decesso della ragazza con una probabilità pari o superiore al 70%. Si sarebbe quindi rilevato del tutto ininfluente per i giudici, ragionando in linea con il pronunciamento della di Cassazione con la nota sentenza “Franzese”, la verifica della collocazione “a norma” del terminale di barriera, e la riconducibilità della condotta colposa attribuita agli imputati nelle rispettive cariche ricoperte all'epoca all'interno del Cas.

La condanna, in primo grado, poggiava sulle risultanze di una consulenza tecnica della Procura, che aveva concluso nel senso di ritenere che una barriera collocata in aderenza all’ingresso della galleria, anziché distante 40 cm come venne rilevato sui luoghi, avrebbe evitato la precipitazione dal viadotto ed il conseguente decesso della passeggera.