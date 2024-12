Camionista ubriaco semina il panico sulla Messina-Palermo: la polstrada lo ferma in tempo

Un episodio di estrema pericolosità si è verificato lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, dove un camionista di 57 anni ha seminato il panico tra gli automobilisti in transito. L’uomo, alla guida di un mezzo pesante carico di metano, ha percorso diversi chilometri procedendo a zig-zag, invadendo ripetutamente la corsia opposta e mettendo a rischio la vita di chiunque si trovasse sul suo tragitto, anche all’interno delle gallerie con doppio senso di marcia.

La folle corsa è stata interrotta grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie della Polizia Stradale di S. Agata di Militello e Buonfornello. Gli agenti, accortisi della pericolosità del mezzo, hanno immediatamente avviato un inseguimento per fermarlo e condurlo in un luogo sicuro.

Un tasso alcolico oltre il limite consentito

Quando il camion è stato finalmente bloccato, gli agenti hanno notato subito i segni inequivocabili di uno stato di ebbrezza: difficoltà motorie, linguaggio confuso e un forte alito vinoso. Il sospetto è stato confermato dall’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolico di 2.04 g/l, un valore oltre quattro volte superiore al limite massimo di 0.5 g/l per i conducenti non professionisti e totalmente incompatibile con la guida per chi esercita attività professionale, il cui limite è fissato a zero.