Viabilità, Anas riapre il ponte Termini a Terme Vigliatore

L’Anas ha riaperto al traffico, questa mattina, il ponte Termini, sito al chilometro 49,300 della strada statale 113 «Settentrionale Sicula». Il ponte Termini - spiega una nota dell’Anas - è uno snodo importante poichè, di fatto, collega i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e di Terme Vigliatore, entrambi in provincia di Messina, attraverso la strada statale 113, ergendosi sul torrente Patri al chilometro 49,300. Proprio il chilometro 49,300 del ponte risale al periodo prebellico e presenta una struttura composta da 13 archi ribassati e contrapposti, in muratura di mattoni pieni, che si attestano su piedritti tozzi di forma rettangolare. Lo sviluppo dell’intera struttura, compreso le due spalle terminali, è pari a 223,26 metri. Prima dell’intervento, il ponte era caratterizzato da una sezione con ridotta carreggiata, circa 5,70 metri, che ne limitava il transito in condizioni di comfort e sicurezza.

L'intervento è stato finalizzato ad eliminare la funzione strutturale portante degli archi, dei piedritti e delle spalle esistenti con i relativi muri andatori, mantenendo l’estetica dell’involucro esistente. L’idea progettuale - prosegue la nota - ha previsto l’inserimento, nel corpo esistente, di una nuova struttura portante mista, formata da un impalcato, costituito da travi in acciaio corten e soletta in cemento armato su pulvini di appoggio dell’impalcato. Le travi sono state realizzate in asse ai piedritti, mentre i pulvini sono dei cordoli di coronamento collegati in sommità a micropali di fondazione valvolati e inseriti all’interno del fusto delle pile già esistenti. I lavori di completamento sono stati caratterizzati dalla posa delle finiture con il completamento delle passerelle laterali di servizio, la posa del manto bituminoso e delle barriere di sicurezza a partire dai tratti di raccordo a tergo delle spalle, nonchè la posa in opera delle caditoie e delle tubazioni di allontanamento delle acque di percolazione sulla carreggiata.