Sospensione del pedaggio tra Messina e Villafranca: ma solo se verrà realizzato il Ponte

Il pedaggio autostradale nella tratta della A18 da Messina a Villafranca Tirrena, e viceversa, verrà sospeso. La Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha approvato un emendamento presentato da Forza Italia, e riformulato dal governo, alla legge di bilancio che stanzia 5 milioni di euro per i mancati introiti del pagamento e che autorizza la Società Stretto di Messina a sottoscrivere un accordo con il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) per la definizione della sospensione del pedaggio per tutta la durata dei lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto e delle opere connesse nella parte di autostrada ricadente interamente nel territorio di Messina, costituendone tangenziale di servizio alla città.

"Un traguardo che la comunità peloritana attendeva da decenni, una misura concreta per il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i cittadini, i consumatori della città di Messina. Ringrazio gli uffici tecnici del Mef e del Mit per la preziosa collaborazione, i ministri Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini per la sensibilità dimostrata, e l'onorevole Tommaso Calderone, che ha presentato la proposta depositando l'emendamento alla manovra all'esame di Montecitorio. Una grande vittoria per il centrodestra e per Forza Italia, una grande vittoria per i messinesi". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.