Il rogo di Stromboli: ecco le parti civili ammesse

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona, Giuseppe Caristia, riunificati i due distinti procedimenti in cui erano state suddivise le posizioni delle 4 persone indagate per l'incendio che si è verificato sul set cinematografico allestito durante le riprese della fiction “Sempre al tuo fianco” effettuate nell’isola di Stromboli nei giorni del 25 e 26 maggio 2022, sciogliendo la riserva, ha deciso sulle numerose richieste di ammissione di parte civile avanzate durante l’udienza camerale del 28 novembre, sia da istituzioni che da privati cittadini e associazioni ambientaliste e animaliste.

Ad essere state ammesse dal Gup le richieste di costituzione di parte civile, solo nei confronti dei 4 imputati, sono stati: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana; il Dipartimento della Protezione civile della Regione, costituitisi con l’Avvocatura dello Stato, e il Comune di Lipari con il patrocinio dell’avv. Luca Zaia, per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche. Ammesse anche le costituzioni come parte civile di privati cittadini titolari di attività produttive o di privati cittadini che hanno subito danni direttamente per gli effetti dell’incendio e indirettamente per le conseguenze disastrose che hanno avuto un nesso con la distruzione della vegetazione: si tratta di Sergio Gentilepatti , nella qualità di legale rappresentante della società GHR s.r.l.; di Stefano Mandarano nella qualità di legale rappresentante della società “Petrazze s.r.l.; Bernardo Vespa, Paolo Cocchia, Claudio Cocchia, Guglielmo Rebucci, Lucia Rebucci, Gianfranco Rebucci, Ferdinando Scognamiglio, Luca Aquilone, Angelo Mirabito, Alberto Acquaro e Ciro Andolfi, per i quali il giudice ha riscontrato che gli stessi privati cittadini hanno subito concreti e specifici pregiudizi ai propri immobili in conseguenza dei fatti per cui si prosegue con il procedimento giudiziario essendo stati gli immobili danneggiati sia per l’incendio avvenuto nel maggio 2022 che per l’alluvione verificatasi nell’agosto 2022. Nella difesa dei privati sono stati impegnati gli avvocati: Mara Correnti, Sara Composto, Giuseppe Imbruglia, Antonino Isgrò, Antonio Saccà, Antonio Genovese.