Record a Sinagra, il primo album Panini in terza elementare: da oltre 40 anni non ha mai smesso di collezionare figurine

Quanti da bambini hanno passato interi pomeriggi a scambiare figurine e giocare alla “soffiata” o al “tocco”?

Un tempo, l’album dei calciatori era uno dei regali più ambiti tra i più giovani. Carmelo Oliveri, sinagrese di 48 anni, da quando ne ha 8 continua a collezionare la raccolta con lo stesso spirito di una volta.

È il periodo di Natale della prima metà degli anni ’80 del secolo scorso. A Sinagra le strade pullulano di ragazzini e osservano le vetrine sperando in Babbo Natale. Non esistono centri commerciali, sono i piccoli negozi, e soprattutto le cartolibrerie, dove ci sono anche i telefoni pubblici, che attirano giovani e meno giovani. Internet non esiste, il mondo è completamente diverso e, a fine anno, tutti attendono la nuova edizione della raccolta dei Calciatori Panini.

Carmelo acquista il suo primo album alla fine del 1983 nell’edicola della signora Domenica Scaffidi in via Vittorio Veneto, «un album comprato con un regalo di compleanno dei nonni», racconta.