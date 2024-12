Rassegna stampa 17-12-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, corruzione per il carro attrezzi: assolti in appello Sciuto e Parisi

Processo Nebrodi 2, la Cassazione rigetta il ricorso: è “416 bis” per Bontempo Scavo

Rogo di Stromboli: ecco le parti civili ammesse

IN CITTA'

Ars, i fondi “pilotati” ai Comuni: 600 mila euro all’Agenzia per il risanamento

Qualità della vita, Messina novantunesima: in ascesa i settori cultura e giustizia, tracollo in ambiente e servizi

Il Comune di Messina fa il pieno: completate le assunzioni

Città metropolitana di Messina: Pippo Campagna ufficialmente al vertice… con un super compenso

IN PROVINCIA

Record a Sinagra, il primo album Panini in terza elementare: da oltre 40 anni non ha mai smesso di collezionare figurine

Giardini Naxos, é ancora un mistero la scomparsa di Emily: da 8 mesi le ricerche continuano