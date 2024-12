Nuovo accordo culturale tra il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, la Brigata Aosta e il conservatorio Corelli

L’iniziativa, già avviata nel 2020 tra brigata Aosta e Teatro, mira a valorizzare ulteriormente il complesso musicale militare dell’Esercito in Sicilia, vale a dire la Banda Musicale della Brigata “Aosta”. Grazie anche allo slancio del presidente dell’Ente Teatro, Orazio Miloro, una novità importante dell’accordo di quest’anno è la collaborazione con il Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina. Infine, con l’impegno del presidente Egidio Bernava Morante e del direttore Maestro Carmelo Crisafulli, si avvicineranno i giovani alla musica attraverso percorsi formativi che permetteranno anche ai musicisti messinesi dell’esercito di completare gli studi e di partecipare alle master class. A firmare per la brigata Aosta era presente il comandante, generale Pasquale Spanó. Inoltre, si offriranno opportunità di approfondimento e completamento degli studi anche per i militari della Brigata “Aosta” che desiderano ampliare le proprie competenze musicali.

La Banda della Brigata “Aosta”, composta da 35 strumentisti militari, si esibisce abitualmente con un vasto repertorio che spazia dalle marce militari, che raccontano la storia d’Italia, a brani di musica classica e arrangiamenti per banda di musica leggera. Dall’altra parte, la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri della Brigata “Aosta”, composta da 20 musicisti, è in grado di emozionare sempre il pubblico italiano con le sue esecuzioni delle più famose melodie della tradizione bersaglieresca, da sempre molto amate dal pubblico.