Giardini Naxos, é ancora un mistero la scomparsa di Emily: da 8 mesi le ricerche continuano

Almeno il sette per cento dei cani che fuggono non torna a casa. Il proprietario di Emily, un simil golden retriever di circa otto anni sparito nel nulla a Giardini Naxos, otto mesi fa, non ha interrotto le ricerche e spera ancora di poter riabbracciare il suo cane, di cui si sono perse le tracce la mattina del 6 aprile scorso, quando Emily non è stata più trovata, nel giardino di casa, dalla vicina che se ne occupava mentre il padrone era a lavoro.

Le ricerche non si sono mai fermate in questi mesi. Per trovare il cane sono stati utilizzati anche i droni, il passaparola, i social. Tante segnalazioni ma nessuna fondata. Malgrado sia trascorso un tempo lungo dal suo allontanamento, avvenuto nella zona tra Calcarone e Bruderi , la speranza di ritrovarla è ancora viva nel cuore di Sebastiano che non si rassegna e teme che non si tratti di una fuga ma che qualcuno invece la abbia presa.

«Non ho più notizie dal giorno della scomparsa – spiega – quando è stata vista fuori dal cancello automatico di casa. È rimasta fuori perché nessuno si era accorto della sua assenza in tempo. Vorrei almeno capire che fine ha fatto e perché? Ho il sospetto che qualcuno l’abbiano presa. Emily non sarebbe mai scappata. Sono passati otto lunghi mesi. È un lutto per me che la tenevo ormai da otto anni. Gestivo altri cinque cani e non era capitato mai nulla».