Carabinieri, al via il concorso per 65 allievi ufficiali dell'Arma

Sono ufficialmente iniziate le procedure di selezione e arruolamento per 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Il bando, aperto da oggi, offre un'importante opportunità per giovani desiderosi di entrare a far parte di un'organizzazione da sempre al servizio della comunità, portando avanti il motto storico “Nei secoli fedele”.

Modalità di partecipazione

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 15 gennaio 2024, accedendo all'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it). Il percorso selettivo prevede una serie di prove impegnative, tra cui:

Prova scritta di preselezione;

Prova di composizione italiana;

Test di conoscenza della lingua inglese;

Prove di efficienza fisica;

Accertamenti psico-fisici e attitudinali;

Prova orale;

Tirocinio finale.

Requisiti di partecipazione