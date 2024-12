Truffa agli anziani: Carabinieri sventano un raggiro e denunciano i responsabili fermati agli imbarcaderi di Messina

Una nuova truffa ai danni di un’anziana è stata sventata dai Carabinieri di Messina grazie alla prontezza della vittima e all’intervento tempestivo dei militari. La vicenda ha coinvolto una pensionata di Linguaglossa, ingannata da due individui che si sono finti un Carabiniere e un suo complice, riuscendo a farsi consegnare denaro e gioielli con l’inganno.

Il piano della truffa

Il raggiro è iniziato con una telefonata in cui un falso Carabiniere ha comunicato all’anziana che sua figlia era trattenuta in caserma dopo aver investito un minorenne e che sarebbe stata arrestata se non avesse pagato immediatamente una somma in denaro. Poco dopo, i due malfattori si sono presentati davanti alla casa della donna, riuscendo a farsi consegnare 350 euro e diversi preziosi.

La scoperta e l’intervento

Insospettita, la vittima ha contattato il figlio, il quale ha immediatamente avvisato il 112. L’intervento coordinato tra le centrali operative dei Carabinieri di Catania e Messina ha permesso di rintracciare l’autovettura con i due sospettati nei pressi degli imbarcaderi di Messina. Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato 11.500 euro in contanti e gioielli, alcuni dei quali nascosti in una scarpa. Parte della refurtiva è stata identificata come appartenente alla vittima di Linguaglossa, mentre il resto potrebbe provenire da altri episodi analoghi. I due presunti truffatori, di origine campana, sono stati denunciati per truffa aggravata.