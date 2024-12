Sant'Alessio, travolta da uno scooter sulla statale 114: 58enne trasportata in ospedale a Taormina

Pedone travolto da un motociclo stasera sulla via Consolare Valeria, la Statale 114. Erano le 19.55 quando uno scooter Honda Sh condotto da un 17enne di Furci Siculo, che viaggiava in direzione Catania, ha colpito una donna che stava attraversando la strada al centro del paese, in corrispondenza dell'ufficio postale, scaraventandola sul selciato.

Nell’impatto è finito a terra anche il centauro, ma a riportare i traumi più gravi è stato il pedone, la 58enne C. R. di Roccafiorita, domiciliata a Santa Teresa di Riva, che per alcuni istanti ha perso i sensi dopo aver sbattuto la testa e perso sangue: nell’incidente ha riportato la frattura scomposta della gamba destra e un trauma cranico ed è stata condotta dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Taormina.