Nuovo asilo nido a Sant’Agata Militelo, affidato l’appalto all’impresa

Sono pronti a partire i lavori per realizzazione del nuovo asilo nido di contrada Capita a Sant’Agata Militello. Una struttura importante e moderna al servizio delle famiglie di Sant’Agata Militello.

In questa direzione il Responsabile Unico del Procedimento del comune santagatese, geometra Claudio Frusteri, ha formalizzato la determina di aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto integrato, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, all’impresa locale “Bcm Consorzio Stabile”, che si era aggiudicata la gara per un importo contrattuale complessivo di 493.198,19 euro oltre iva. L’intervento è finanziato per 720 mila euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel Piano per gli asili nido con le risorse del Pnrr, e riguarda la costruzione di un nuovo edificio ad unica elevazione, adiacente all’ex scuola materna, con una superficie coperta di circa 300 metri quadri.

Ospiterà trenta posti di asilo nido, di cui nove per la fascia da 0 a 15 mesi e ventuno per la fascia da 15 a 36 mesi, oltre ad un’area per le attività all’aperto. I lavori dovranno essere conclusi e collaudati entro fine 2026.