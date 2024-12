Furci Siculo, riapre il cavalcavia sulla Messina-Catania. Era chiuso da oltre un anno

Riapre dopo oltre un anno il cavalcavia dell’autostrada Messina-Catania a Furci Siculo, chiuso da metà novembre 2023 per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dal Consorzio per le autostrade siciliane. L’impresa “Fratelli Destro Srl” di Tortorici ha completato gli interventi che sarebbero dovuti durare circa un mese, ma continui imprevisti hanno costretto più volte alla sospensione dei lavori fino all’ultima ripresa decisiva per il completamento.

Una riapertura fondamentale per la cittadina furcese, visto che il cavalcavia n. 1 al km 22,866 dell’A18, che sorge nella zona nord, mette in collegamento la parte bassa del paese con diversi complessi residenziali e la circonvallazione. Il progetto originario prevedeva la manutenzione straordinaria dei giunti, l’esecuzione di nuova pavimentazione e la sostituzione della rete antisasso, per rimuovere le infiltrazioni d’acqua attraverso l’impermeabilizzazione della soletta dell’impalcato e la protezione dei giunti tecnici. Ma in fase di esecuzione sono però sorti problemi e i tempi si sono notevolmente allungati, con lo stop al cantiere non senza discussioni tra l’Amministrazione comunale e il Cas. L’installazione dei nuovi giunti di collegamento “a tampone” tra gli impalcati era prevista a livello della pavimentazione per non eseguire interventi strutturali, ma durante la demolizione della pavimentazione è emersa una situazione diversa da quella immaginata e si è scoperto anche che vi era un forte divario nel livello del cavalcavia, riempito con uno strato di cemento.

I progettisti hanno dovuto redigere una variante, approvata dal Cas, e modificare le previsioni iniziali e anche i costi, aumentati di circa il 15%, per consentire la ripresa dei lavori e il raccordo con la viabilità comunale, avvenuto con una leggera salita di 40 centimetri lato monte.