Chiusura notturna della Messina-Palermo per lavori urgenti nel tratto Brolo-Rocca di Caprileone

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha annunciato la chiusura notturna di un tratto dell’autostrada A20 Messina-Palermo per lavori urgenti nelle gallerie Baldassare e San Cono. La chiusura sarà in vigore dal 16 al 21 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, e interesserà la carreggiata in direzione Palermo tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Caprileone.

I veicoli in transito da Messina verso Palermo dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Brolo e rientrare in autostrada a Rocca di Caprileone. Il provvedimento è necessario per consentire la realizzazione degli interventi in condizioni di sicurezza.

Il Consorzio invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.