Sant’Agata Militello, negli slip la cocaina e a casa 1,1, kg di hashish: arrestato un 32enne

È stato trovato con più di un chilogrammo di hashish nascosta in casa, oltre a 15 grammi di cocaina che aveva addosso, un 32enne di Sant’Agata Militello, Vincenzo Cappadona, arrestato dalla Polizia nella tarda serata di venerdì.

Il giovane è stato visto a bordo della sua autovettura mentre sfrecciava ad elevata velocità in una zona periferica del centro santagatese, così gli agenti in servizio di pattugliamento si sono messi sulle sue tracce riuscendo ad intercettarlo nei pressi della sua abitazione.

La perquisizione personale ha quindi consentito di trovare due involucri che il trentadueenne teneva occultati dentro gli slip. Nei due involucri vi erano 15 grammi circa di stupefacente che il successivo narcotest ha confermato essere cocaina.

I poliziotti del commissariato santagatese, guidati dal vicequestore Giuseppe Ambrogio, hanno quindi proceduto con i dovuti controlli all’interno dell’abitazione nella quale sono stati rinvenuti una decina di panetti di hashish che erano nascosti all’interno di un comodino nella stanza da letto ed altri involucri contenenti la droga per un quantitativo complessivo di oltre 1,1 chilogrammi di hashish sequestrati.

Nella stessa casa sono poi stati trovati un bilancino di precisione, bustine e vari utensili utilizzati secondo gli inquirenti per il confezionamento della droga.