Messina, non c'è fortuna per alcuni alberelli del programma "ForestaMe"

Non c'è fortuna per alcuni alberelli del programma ForestaMe. E così - mentre è praticamente chiuso l'appalto tra il Comune e la ditta che se ne è occupata (la manutenzione passerà a MessinaServizi) ed è ormai agli sgoccioli la sostituzione della trentina di alberelli che non hanno attecchito - capita di imbattersi in piante che sono state prese di "mira". In via Camiciotti alta, evidentemente alcuni operai di un cantiere edile - senza rispetto per il bene pubblico - hanno deciso di scaricare di tutto proprio a ridosso dell'alberello. Mentre in corso Cavour un'altra pianta è vittima delle automobili ma soprattutto degli automobilisti che l'hanno abbattuto (ma non è la prima volta).