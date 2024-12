Messina, il Natale e le novità per l'anno nuovo. Il sindaco Basile: "Tornerà a splendere anche villa Quasimodo"

Il 2024 si chiude con un bilancio positivo per Messina, grazie a numerose iniziative che hanno segnato un anno di cambiamenti. Il sindaco Federico Basile, dal Christmas Village del Vittorio Emanuele, ha illustrato le principali attività svolte dall’amministrazione.

Tra i risultati più importanti figurano il completamento di parcheggi e piste ciclabili, oltre all'avvio del progetto dell’isola pedonale in Viale San Martino, prevista per il 2025. "Abbiamo concluso un ciclo di programmazione e ne stiamo aprendo un altro – ha dichiarato Basile – puntando su interventi che migliorano la qualità della vita e incentivano una mobilità urbana moderna". Per il futuro, il sindaco ha anticipato la riapertura di aree verdi come Villa Sabin e Villetta Royal e la riqualificazione della stazione centrale, resa più efficiente dal nuovo tracciato del tram. L’arrivo di semafori intelligenti permetterà di risparmiare minuti preziosi per il trasporto pubblico.

La mobilità sostenibile rimane una priorità, con le piste ciclabili che rappresentano una scelta strategica nonostante le iniziali critiche. "Non è un vezzo, ma un sistema di mobilità che guarda al futuro", ha affermato Basile.