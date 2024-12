Messina, i Punishers Law Enforcement Motorcycle Club portano doni ai bambini del reparto di Pediatria del Papardo

A bordo delle loro iconiche Harley-Davidson, i membri del club hanno fatto visita all’ospedale, portando doni natalizi ai piccoli pazienti e regalando sorrisi in un momento dell’anno che, per chi è ricoverato, può risultare particolarmente difficile. Oltre ai regali destinati ai bambini ricoverati, il club ha donato anche una serie di giocattoli che verranno messi a disposizione di tutti i piccoli che transitano dal reparto.

Anche quest’anno, il Punishers Law Enforcement Motorcycle Club, sezione di Messina, ha portato il calore delle feste ai più piccoli con un gesto di solidarietà che ormai è diventato una tradizione natalizia. Il club, composto da forze dell’ordine, militari, personale sanitario e civili che sostengono queste categorie, ha organizzato una speciale consegna di regali per i bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Papardo di Messina.

Il presidente della sezione di Messina, Fabio Ganzaroli, ha sottolineato l’importanza di questo gesto: “Per noi è un dovere e un piacere contribuire a rendere il Natale un momento di gioia anche per chi si trova in situazioni difficili. La solidarietà è un valore fondante del nostro club, e sapere di aver strappato un sorriso a questi bambini ci riempie di orgoglio.”

L’iniziativa, accolta con grande entusiasmo dallo staff medico e dalle famiglie presenti, rappresenta un chiaro esempio di come la passione per le moto possa andare oltre le strade, trasformandosi in un motore di solidarietà e vicinanza alla comunità.

Il Punishers Law Enforcement Motorcycle Club è da anni attivo in varie iniziative benefiche a sostegno di ospedali, associazioni e categorie fragili, coniugando la propria identità di club motociclistico alla volontà di servire e supportare il territorio.

Un ringraziamento particolare è stato espresso dalla direzione dell’Ospedale Papardo per l’impegno e la generosità dimostrata dal club, che anche quest’anno ha scelto di essere vicino ai più piccoli, regalando loro un Natale un po’ più sereno.