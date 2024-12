Messina, guasto Amam: la parte alta della città in difficoltà. Ancora insufficiente l'assistenza alla popolazione

Il comunicato dell'Amam aveva lasciato qualche speranza. Ma in realtà chi conosce i problemi della rete idrica sapeva già che sarebbe stata una domenica di passione. E così è in realtà. Il comunicato dell'Azienda acque aveva ieri sera annunciato che l'erogazione idrica sarebbe ripresa a partire dalle ore 22. Sempre Amam avvertiva che oggi si sarebbero verificati disagi, legati ai tempi tecnici necessari per il completo ripristino del servizio. "In ogni caso entro le prossime 24 ore è previsto il ritorno regolare dell’erogazione nelle zone del centro cittadino e nella zona nord, comprese la riviera e i villaggi collinari". La realtà è che quei disagi ci sono tutti e la gente - dopo un'estate di sofferenza - è esasperata. I problemi maggiori nelle zone alte della città, dall’Annunziata, alla via Palermo, passando per Giostra, viale Regina Elena e San Licandro. Dove per un problema di pressione la situazione è complessa. Nessuna novità. Problemi vecchi così come gli errori: l'assistenza seria alla città continua a latitare.