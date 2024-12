Il “caso Lo Presti” a Taormina, c’è un altro ricorso al giudice del lavoro

Dopo quello al Tar di Catania, l’ex comandante ha infatti presentato un nuovo ricorso al giudice del lavoro contro il Comune di Taormina e nei confronti dell’attuale comandante Giuseppe Cacopardo , chiedendo che vengano dichiarate illegittime la deliberazione della Giunta comunale che ha modificato l’organizzazione del Municipio e la revoca dell’incarico di comandante disposta con decreto sindacale, ordinando al Comune di riassegnare il profilo professionale di specialista in attività di vigilanza e reintegrarlo nell’incarico e nelle funzioni di comandante del Corpo; inoltre viene chiesto di annullare i provvedimenti di mutamento del profilo professionale e di trasferimento nell’Area Tecnica e condannare l’ente a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della illegittima anticipata revoca dell’incarico di comandante, del mutamento di profilo professionale e del trasferimento ad altra Area. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Antonio Lanfranchi e Marco Zappia contro il Comune di Taormina e, come detto, nei confronti dell’attuale comandante, Giuseppe Cacopardo, e l’udienza per la comparizione delle parti si terrà il 7 gennaio, mentre la discussione della causa comincerà il 9 settembre.

L’amministrazione comunale ha autorizzato il sindaco a costituirsi in giudizio e ha affidato l’incarico per la difesa all’avv. Santi Delia, stanziando per l’incarico 8.264 euro.

Lo Presti, nominato nel frattempo nominato presidente provinciale dell’Osservatorio per la Polizia locale (segretaria è la comandante Maria Ilenia Isgrò di Merì e Torregrotta), contesta la «pretestuosa ed illegittima revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente», ritenendo via sia una palese illegittimità degli atti «non soltanto perché utilizzati per il raggiungimento di finalità diverse rispetto a quelle apparentemente perseguite, ma anche perché risultano assunti in palese violazione delle norme di legge e regolamenti in materia e presentano le caratteristiche del grave inadempimento datoriale agli obblighi contrattuali».

and.ri.