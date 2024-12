Condotta idrica Fiumefreddo: Amam ripara il guasto, ma possibili disagi anche oggi a Messina nord

Si sono conclusi solo intorno alle 19 di ieri gli interventi di ripristino della condotta idrica di Fiumefreddo sulla quale si era registrato venerdì un guasto fra Taormina e Castelmola. La posizione particolarmente impervia ha reso molto difficile l’intervento dei tecnici che si è protratto di fatto per una intera giornata. L’erogazione ieri mattina è avvenuta solo per quattro ore e alcune zone nel corso della giornata sono rimaste a secco, per questo Amam ha dovuto far fronte con una ottantina di interventi con le cinque autobotti che aveva a disposizione. Nel corso della tarda serata la zona centrale della città ha avuto una nuova erogazione, ma i disagi proseguiranno anche nella giornata di oggi, con ogni probabilità nella zona più estrema a nord, la solita per la quale per ogni criticità si registrano i maggiori ritardi nel ritorno alla normalità.

Il comunicato dell'Amam di ieri sera, sabato 14 dicembre