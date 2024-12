Alberto Urso al Christmas Village: "Messina è sempre una grande emozione. Presto un concerto qui"

La doppia fila, il calcio messinese, Alberto Urso canta nei teatri di mezzo mondo, ma la città dello Stretto, è sempre nel suo cuore ed esibirsi al Vittorio Emanuele, davanti alla sua famiglia, è stata un'emozione grandissima. "Quando torno a casa ogni volta sento appunto respiro un'aria familiare e questa cosa tocca molto il mio cuore perché sono pieno di ricordi in questa città, la mia famiglia, mia nonna, sono cresciuto qua quindi ogni volta che canto qua per me è una grande emozione".

Al Christmas village Urso ha raccontato a Salvatore De Maria e Rachele Gerace i suoi progetti futuri: "Sono uscito con un singolo, Atlantide, che anticipa un album nel 2025, e un tour in tutta Italia, che farò più o meno un 50 date in tutta Italia". Passerà buona parte delle sue vacanze natalizie in città: "Soprattutto adesso si respira un'aria pure natalizia ed è bellissimo. Fino a qualche anno fa non era così, grazie anche al Sindaco Basile che ci ha dato questa bellissima soddisfazione"