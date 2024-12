Rassegna stampa 14-12-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, ex carabiniere condannato a 7 anni e 4 mesi per tentato omicidio e stalking

- Messina, al via l’iter per la settima Municipalità: nuova organizzazione per la zona nord

- Reddito di povertà in Sicilia: ecco il bando, i requisiti e i punteggi per ottenerlo

PONTE STRETTO

- Ponte sullo Stretto, scontro al Senato sul rischio sismico. Salvini: fattibilità mai messa in dubbio (ALLE 11)

IN PROVINCIA

- “Nebrodi 2”, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 54 imputati

- Discarica di Mazzarrà, chiesto il rinvio a giudizio per 22 imputati

- Barcellona, 54enne condannato a 7 anni per violenza sessuale su minore