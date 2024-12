Messina, spaccio a Mangialupi: sequestrate droga e munizioni, quattro arresti

Nel corso della perquisizione dell'abitazione, adibita a vera e propria centrale di spaccio, i poliziotti hanno rinvenuto diverse quantità di stupefacente di vario tipo - hashish, marijuana e cocaina - materiale utilizzato per il confezionamento dello stesso, banconote di vario taglio - verosimile provento dell’attività criminosa - nonché un imponente impianto di video sorveglianza finalizzato a monitorare i controlli delle Forze dell’Ordine.

Gli investigatori, pertanto, con il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno prontamente sequestrato il materiale rinvenuto, subito affidato al locale Gabinetto di Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici del caso, procedendo all’arresto in flagranza di reato del proprietario dell’abitazione e dei soggetti che lo avrebbero coadiuvato nello svolgimento dell’attività illecita, tutti accompagnati in carcere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.