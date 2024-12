Condotta idrica Fiumefreddo, riparato il guasto da parte dell'Amam: “L'erogazione riprenderà alle 22”

Si sono conclusi solo intorno alle 19 gli interventi di ripristino della condotta idrica di Fiumefreddo sulla quale si era registrato ieri un guasto fra Taormina e Castelmola. La posizione particolarmente impervia ha reso molto difficile l’intervento dei tecnici che si è protratto di fatto per una intera giornata. L’erogazione questa mattina è avvenuta solo per quattro ore e alcune zone nel corso della giornata sono rimaste a secco, per questo Amam ha dovuto far fronte con una ottantina di interventi con le cinque autobotti che aveva a disposizione. Nel corso della tarda serata la zona centrale della città avrà una nuova erogazione, ma i disagi proseguiranno anche nella giornata di domani, con ogni probabilità nella zona più estrema a nord, la solita per la quale per ogni criticità si registrano i maggiori ritardi nel ritorno alla normalità.

Il comunicato dell'Amam

L'erogazione idrica riprende alle 22. Tuttavia, nella giornata di domani potrebbero ancora verificarsi disagi, legati ai tempi tecnici necessari per il completo ripristino del servizio. In ogni caso entro le prossime 24 ore è previsto il ritorno regolare dell’erogazione nelle zone del centro cittadino e nella zona nord, comprese la riviera e i villaggi collinari. Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio ai seguenti recapiti: 090 3687711

e 800 085584.