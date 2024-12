Rassegna stampa 13-12-2024 edizione Messina

I principali titoli del nostro giornale oggi in edicola, edizione Messina-Sicilia

Operazione Imu: il Comune di Messina va all’incasso

IN EVIDENZA

Messina, il processo all’untore De Domenico arriva in Cassazione il 26 marzo

Paziente morta al Policlinico di Messina: il professor Lazzara assolto in appello

Barcellona, nessuna estorsione ai dipendenti: assolto l'imprenditore Immacolato Bonina

CRONACA

Malattie professionali, il report Inail: la provincia di Messina è in vetta alla classifica

IN PROVINCIA

Lavori per il doppio binario Fiumefreddo-Giampilieri: arsenico e antimonio in altri comuni della zona ionica

Rivoluzione Taormina: il Comune in un centro direzionale e nel 2026 anche nuove assunzioni