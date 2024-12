Messina, l’anarchia del traffico fuori dal centro: il caso di Via Palermo... e non solo

Negli ultimi tempi, la presenza dei vigili urbani, a piedi in strada, è visibilmente aumentata, soprattutto nel cuore del centro cittadino. In strade come Corso Cavour e Via Cesare Battisti, la loro presenza sta finalmente scoraggiando la pratica dilagante della doppia fila, migliorando la viabilità. Tuttavia, questa attenzione sembra limitata a poche arterie principali, mentre in altre zone la situazione è ben diversa.

Un caso emblematico è quello di Via Palermo, una delle strade più trafficate della città. Da Via Cicala fino all’incrocio con la circonvallazione, questa arteria sembra sfuggire a qualsiasi controllo. Nei momenti di punta, la confusione è tale da renderla paragonabile a una vera e propria giungla urbana. Auto, moto e furgoni parcheggiati in modo selvaggio, ingorghi continui e tempi di percorrenza insostenibili.