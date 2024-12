Guasto alla condotta Fiumefreddo tra Taormina e Castelmola: lavori senza sosta per ripristinare il servizio

Un guasto significativo ha interessato la condotta Fiumefreddo, in località Mastrissa, lungo il tratto strategico che collega i comuni di Taormina e Castelmola. La criticità, rilevata oggi, sta causando preoccupazioni per i possibili disagi idrici nella provincia di Messina e nel capoluogo.

Le squadre tecniche dell'Amam sono intervenute con prontezza, individuando la perdita e attivandosi per prevenire danni collaterali, come rischi di frane, in una zona nota per la sua fragilità strutturale.

I lavori di riparazione sono stati avviati immediatamente e proseguiranno senza interruzioni anche durante la notte, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. L’area colpita è stata circoscritta per garantire la sicurezza e consentire interventi rapidi ed efficaci.

L’Amam ha avvisato che potrebbero verificarsi ritardi nella distribuzione idrica, invitando i cittadini a limitare i consumi non essenziali.