Le operazioni del gruppo Giordano nella "Banca di credito peloritano", chiesti 9 rinvii a giudizio

Era la mattina del 24 novembre del 2020 quando scattò la maxi perquisizione che la Guardia di Finanza su delega della Procura effettuò nel palazzo situato in pieno centro dove allora aveva sede la Banca di Credito Peloritano. Soprattutto per guardare tra i conti e le operazioni di uno dei suoi soci eccellenti dell’epoca, l’imprenditore Antonino Giordano, che già in passato era finito nei guai per altre inchieste giudiziarie.

Quella perquisizione portò all’iscrizione nel registro degli indagati di 17 professionisti tra gli ex vertici dell’istituto di credito, imprenditori e professionisti, e si svilupparono più filoni investigativi, alcuni dei quali a quanto pare si sono conclusi poi con l’archiviazione. In questa inchiesta tra l’altro si sono registrati più atti di proroga delle indagini dal 2020 sino ad oggi. E la stessa banca dell’epoca, coinvolta come persona giuridica, dopo l’entrata della nuova governance e la chiusura della procedura di commissariamento della Banca d’Italia, nell’aprile del 2022 scelse il patteggiamento della pena, proposto dai legali dell’istituto e accolto dalla Procura visto il cambio radicale di passo, nella misura di 300mila euro, come pena pecuniaria. Una procedura poi ratificata davanti alla gip Maria Militello, che ritenne congrua la pena concordata, ex legge n. 231 del 2001.

L’attività di polizia giudiziaria si rese necessaria - precisò all’epoca la Procura in una nota visto il clamore della perquisizione -, al fine di acquisire agli atti del fascicolo elementi fondamentali per la cristallizzazione delle eventuali responsabilità penali ipotizzate nei confronti degli indagati.

E oggi, a distanza di quattro anni da quel blitz, e con in mezzo il patteggiamento della Banca di Credito Peloritano come persona giuridica, che quindi è “uscita” definitivamente dalle indagini, c’è da registrate la fissazione dell’udienza preliminare da parte della gup Claudia Misale, per il prossimo 6 febbraio 2025, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata a fine novembre dal sostituto procuratore Giuseppe Adornato. Che riguarda in tutto nove persone imputate tra imprenditori, bancari professionisti e presunti prestanome, le classiche “teste di legno”.