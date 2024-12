Tre nuovi punti di captazione idrica dalla sorgente Camaro, siglata la convenzione tra il Comune di Messina e RFI

Una nuova opportunità per l’approvvigionamento idrico della città di Messina prende forma. Oggi, a Palazzo Zanca, è stata firmata una convenzione tra il Comune di Messina e Rete Ferroviaria Italiana che consentirà la concessione di tre punti di captazione d’acqua dalla sorgente Camaro, situata all’interno della galleria ferroviaria dismessa.

L’accordo è stato sottoscritto dal sindaco Federico Basile e dal direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio. Per RFI, era presente Concettina Vitellaro, direttrice della sezione operativa infrastrutture territoriale (DOIT) RFI Sicilia.

Un passo verso la gestione pubblica della sorgente

Il sindaco Federico Basile ha espresso soddisfazione per l’accordo: “Garantirà in una prima fase la fruizione, a titolo gratuito e per uso pubblico, di tre punti di attingimento di acqua individuati all’interno della galleria e prevede, entro 12 mesi, la cessione dell’intera sorgente in favore del Comune di Messina. Si conclude così un percorso di collaborazione con RFI, avviato nei mesi scorsi, che ci permette di beneficiare di risorse idriche aggiuntive”.