S. Agata di Militello, controlli antidroga: arrestato un 18enne per detenzione

Gli agenti tuttavia avevano preventivamente circondato l’edificio, e pertanto l’involucro è stato immediatamente recuperato dai poliziotti, i quali hanno constatato che conteneva circa 40 grammi di stupefacente del tipo hashish . Le operazioni si sono poi protratte all’interno dell’immobile, dove sono stati scovati altri piccoli involucri della medesima sostanza stupefacente che, sommati a quanto già recuperato, sono risultati positivi ai test speditivi per un quantitativo lordo totale di circa 115 grammi . Durante l’attività svolta, è stato rinvenuto altresì un bilancino di precisione, probabilmente utilizzato dal giovane per il confezionamento della sostanza, debitamente sequestrato unitamente allo stupefacente.

Nell’ambito di mirati servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Questore di Messina Annino Gargano, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, agenti della Polizia di Stato nei giorni scorsi hanno monitorato un frequente via vai di giovani all’interno di un appartamento nel centro cittadino di Sant’Agata di Militello. Dopo alcuni giorni di appostamento, con l’ausilio dell’infallibile fiuto del cane “Ulla” dell’unità cinofila della Questura di Palermo, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Sant’Agata di Militello hanno provveduto ad un controllo più approfondito del locale in uso ad un giovane santagatese di diciotto anni , il quale ha tentato di impedire la perquisizione, lanciando anche un involucro dal balcone allo scopo di sottrarlo al sequestro.

Il giovane santagatese, dopo le formalità di rito, è stato pertanto tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e, su disposizione dell’A.G. competente, condotto al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio, svolti con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, nel territorio di S. Agata di Militello negli ultimi giorni sono state identificate in totale 229 persone e controllati 108 veicoli, elevate 3 sanzioni al Codice della Strada e sequestrato amministrativamente un veicolo per mancanza di copertura assicurativa.