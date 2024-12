Messina, il duplice omicidio di Camaro San Luigi: 20 anni di carcere per l'imputato Claudio Costantino

Venti anni di reclusione. È questa la condanna decisa da giudici e giurati in corte d’assise per il 39enne Claudio Costantino, accusato di aver ucciso con una pistola 9x21 mai ritrovata il 2 gennaio del 2022, nei pressi di casa sua, in via Morabito, a Camaro San Luigi, due persone: il 31enne Giovanni Portogallo e dopo qualche giorno, in ospedale, anche il 35enne Giuseppe Cannavò, rimasto gravemente ferito.

La corte ha escluso a suo carico le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili, ma non ha riconosciuto la legittima difesa, e poi ha applicato lo "sconto" di pena per la scelta originaria del rito abbreviato operata dai suoi difensori, il prof. Carlo Taormina e l'avvocato Filippo Pagano.

L'ergastolo è invece quanto aveva chiesto l'accusa in aula, con la requisitoria dei pm Marco Accolla e Roberto Conte per ricostruire quello che secondo l’accusa fu un duplice omicidio premeditato, per l'aggravante che era stata contestata un paio di udienze addietro.