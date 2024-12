L'avvocato Alberto Gullino nuovo presidente della Camera penale di Messina

La Camera penale "Pisani-Amendolia" ha rinnovato questa mattina i suoi vertici. Alla presidenza è stato chiamato per acclamazione l'avvocato Alberto Gullino, ormai da molti anni figura di riferimento per tutti i colleghi, che succede al collega Bonni Candido, mentre vice per il nuovo mandato sarà l’avvocata Rina Frisenda. Ecco le altre cariche assegnate: segretario Salvatore D. Giannone, tesoriera Manuela Mancuso, consiglieri Gianfranco Briguglio, Elena Montalbano e Maria Puliatti. Alla presidenza onoraria è stato cooptato il decano della categoria, l’avvocato Giuseppe Carrabba.

L'avvocato Gullino, visibilmente commosso, che era tra l'altro grande amico dell'avvocato Pucci Amendolia, prematuramente scomparso, al quale è co-intitolata la Camera penale, ha ringraziato tutti i colleghi per questa grande attestazione di stima e si è detto molto fiducioso per le prossime sfide che attendono i penalisti messinesi.