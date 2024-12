Incidenti stradali a Messina, la Prefettura corre ai ripari: cambiano gli attraversamenti pedonali

Si è tenuta nei giorni scorsi, al Palazzo del Governo di Messina, una riunione dell’Osservatorio per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale, costituito nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente. All’incontro, presieduto dal prefetto di Messina, hanno partecipato i rappresentanti della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri, del Comando provinciale della Guardia di Finanza, del Comando provinciale dei vigili del Fuoco, della Sezione della Polizia Stradale di Messina, della Polizia Municipale, della Polizia Metropolitana, dell’ANAS, del CAS, dell’ACI, della Centrale Operativa del 118 e dell’ASP, dei presidi ospedalieri del Papardo, Policlinico e Bonino Pulejo, di Confesercenti e dell’ATM. Il prefetto, in apertura di riunione, ha illustrato sinteticamente la riforma al Codice della Strada che entrera a breve in vigore, sottolincando l’importanza delle nuove misure volte a contrastare condotte di guida particolarmente pericolose che, statisticamente, sono cause di sinistri. Si è passato, poi, all’esame dei dati sugli incidenti stradali occorsi a Messina e provincia nel primo semestre del corrente anno, elaborati attraverso un sistema informatico fornito dal Ministero dell’Interno, in uso alla Polizia Stradale ed implementato, oltre che dalle Forze dell’Ordine, anche dalle Polizie Locali.

Dall’analisi dei dati forniti dal suddetto applicativo informatico è emerso che, nell’arco di tempo considerato, si sono verificati 964 incidenti, la gran parte dei quali nei centri abitati e, a seguire, nei tratti autostradali, con un bilancio complessivo di 773 feriti e 14 decessi. La maggior parte dei sinistri si è verificata in rettilinei, gallerie e in prossimità di incroci e ha coinvolto, prevalentemente, autovetture e motocicli. Si conferma il pedone quale utente debole della strada, insieme a ciclisti e utilizzatori di monopattini elettrici. Uscita N.0129112 del 11/12/2024 Prot. refettura Messina - Gabinetto - P Inoltre, è stato ribadito come la maggiore causa di incidenti sia legata al fattore “uomo” e cioè ad imprudenza e a comportamenti imprudenti alla guida, quali, in primis, l’eccesso di velocità, nonché manovre vietate dal Codice della Strada. Il Prefetto ha manifestato preoccupazione per i dati rilevati che — seppur parziali, in quanto dovranno, poi, essere messi a sistema con quelli relativi al secondo semestre dell’anno — mostrano un trend in crescita rispetto al totale degli incidenti del 2023 e ha, pertanto, invitato tutti i partecipanti ad una attenta riflessione sul tema.