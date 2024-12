Teatro nelle periferie a Messina, a "Scuola del Teatro” con Carullo - Minasi: eventi dal 14 al 31 dicembre

La Compagnia Carullo - Minasi in collaborazione con Sciara progetti A.P.S. - E.T.S., organizza “La scuola del teatro”, sostenuto dal Comune di Messina e dai fondi FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) del Ministero della Cultura, allo scopo di promuovere spettacoli dal vivo nelle aree urbane periferiche.

Le attività proposte da Cristiana Minasi e Giuseppe Carullo, registi/attori/pedagoghi, fondatori dell’omonima compagna teatrale attiva dal 2010, si svolgeranno nella Città dello Stretto nel mese di dicembre e partiranno dal cortile della scuola Pascoli - Crispi, per poi raggiungere il triangolo di Gravitelli e concludersi a Largo Seggiola (di fronte al Cinema Lux).

In particolare, da sabato 14 dicembre a martedì 31 dicembre è in programma il “Festival di Teatro diffuso”, con 8 spettacoli dal vivo (di carattere multidisciplinare, spaziando dalla musica, al circo, alla prosa teatrale) per bambini e famiglie, con particolare attenzione ai nonni considerata la spiccata attenzione verso i temi della tradizione. Questo il calendario degli appuntamenti che sempre avranno inizio alle 11.30 con ingresso gratuito: