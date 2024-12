Buona sanità all'ospedale di Milazzo, parla mamma Ilenia: "Io e il mio Mattia salvati dai medici"

In mezzo a disservizi, lunghe attese, malcontenti generali, dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo può anche parlarsene bene. E quale momento migliore se non quello in cui una nuova vita viene al mondo, con tutte le variabili che quell’attimo comporta. E sono proprio mamma Ilenia e il suo piccolo Mattia a dire grazie a tutto il personale del reparto di Ostetricia e ginecologia diretto da Vincenzo Mascolino e al reparto di Neonatologia e pediatria diretto da Ada Betto.

Un grazie, come si legge nella lettera inviata alla Direzione sanitaria dell’ospedale, scritto a lettere maiuscole, sintomo che dietro quella semplice parola sono trascorsi attimi di paura e smarrimento. «Mentre mi trovavo ricoverata nel reparto di Ostetricia, la mia situazione è improvvisamente precipitata. Al mio sconforto iniziale però hanno saputo far fronte i medici e gli infermieri del reparto, che non mi hanno abbandonata un attimo e mi hanno dato la forza di non mollare e credere che tutto si sarebbe risolto», scrive mamma Ilenia, che in quei momenti concitati ha messo al mondo Mattia, che ha necessitato subito di particolare attenzione e cura.