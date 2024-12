"Non pensavamo di poter vedere questo posto così". Inaugurata a Messina la rotatoria di Villaggio Aldisio: "Finalmente bellezza e sicurezza"

"Finalmente oggi apprezziamo la realizzazione della rotatoria, che, non soltanto per noi, ma per molti amici residenti, rappresenta il raggiungimento di un traguardo. Un ringraziamento particolare va all’assessore Francesco Caminiti e al direttore dei lavori, funzionario tecnico del comune architetto Massimo Potenzone, per l'impegno, la disponibilità e la competenza profusi portando avanti i lavori di ‘“ForestaMe” che hanno dato l'opportunità di realizzare anche questa rotatoria. Grazie, a nome dell’intero gruppo, anche ai molti amici residenti per il supporto, la collaborazione, l’amicizia e l’entusiasmo dimostrati in occasione di questo anno di lavori. A completare il quadro la bellissima piazzuola realizzata in Via Giovanni Di Giovanni che da parcheggio si è trasformata in un invitante luogo che si presta a fare delle passeggiate e trascorrere del tempo libero, in particolare le persone del luogo hanno espresso grande soddisfazione e riconoscenza nei confronti di chi ha reso possibile questo. “Non pensavamo di poter vedere questo posto così bello”, commentavano qualche giorno fa gli amici residenti.