Milazzo, il premio "Terminal 2023" per Scuola ed Istruzione al provveditore Leon Zingales

Il Premio Terminal” è nato a Milazzo nel 2010 per dare un riconoscimento a cittadini ed alle associazioni Milazzesi o comunque legati al Comune di Milazzo. Oggi è un evento molto atteso ed ambito da chi si è messo in evidenza nel proprio settore professionale o sociale. I premiati passano attraverso una rigida selezione operata dai membri della Commissione di valutazione. Relativamente al settore Scuola ed Istruzione, quest'anno il premio è stato assegnato al Prof. Leon Zingales, neo Provveditore agli Studi di Messina, il quale ha dichiarato: "Sono veramente onorato del riconoscimento, che mi fornisce energia ed entusiasmo per lavorare sempre meglio per la crescita sociale e culturale del territorio".