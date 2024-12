Milazzo, il grande cuore di Arianna: dona i suoi capelli per una paziente oncologica

E’ proprio vero, la bellezza sta nei piccoli gesti. Così come può sembrare cosa da poco un semplice taglio di capelli.

Non è stato così per Arianna Maisano, una giovanissima insegnante di danza classica che qualche settimana fa ha compiuto un nobile gesto: donare i propri capelli. Lo ha meditato a lungo questo desiderio Arianna, sin da quando era piccola e per realizzarlo c’è voluta altrettanta pazienza. «Era un desiderio cui pensavo sin da bambina, non so perché proprio questo, ma non facevo che pensarci finché si vede che era arrivato il momento» – racconta Arianna che per più di due anni ha lasciato crescere i suoi capelli affinché raggiungessero la lunghezza consentita per poter donarne una ciocca –. «Ho sempre portato i capelli lunghi anche perché facendo danza classica la disciplina richiede tra l’altro che acconci i capelli con uno chignon, quindi non ho mai avuto i capelli corti però da quando ho deciso di donarli ho contato i giorni» continua Arianna, felice di aver potuto tagliare i capelli per una nobile causa rivolgendo anche un pensiero a tutte quelle donne in particolare che a causa di una malattia hanno perso i capelli nel tentativo di curarsi e tornare a vivere: “ Io ho donato la mia ciocca di capelli lunga 38 centimetri ad una associazione di Bari che si occupa proprio di dare un sostegno concreto ai pazienti oncologici che non possono acquistare una parrucca e credo sia importante anche in quei momenti sentirsi a posto, sentirsi in ordine e belle, soprattutto se parliamo di donne. Mi piacerebbe che questo gesto possa aiutare a sensibilizzare quante più persone facendo sì che gesti come questi diventino più frequenti. Vorrei fare un ringraziamento speciale all’associazione in cui ho donato i miei capelli “Un Angelo per Capello”. Grazie per l’opportunità che ci date di poter contribuire a questo progetto importante»