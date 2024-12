Messina, via Don Blasco a Maregrosso allagata dopo il violento acquazzone: tombini saltati e garage sommersi

Il violento acquazzone che si è abbattuto nel primo pomeriggio su Messina ha provocato ancora una volta l’allagamento del tratto della via Don Blasco a Maregrosso, all’altezza del rione ferrovieri.



Ad ogni temporale intenso questo tratto di strada si trasforma in una vera e propria piscina e anche questa volta sono saltati alcuni tombini anche nella limitrofa via Alessandria. Gli abitanti della zona sono esasperati per i continui allagamenti di garage e scantinati che si trovano a dover affrontare ad ogni pioggia intensa. Identica situazione nello scorso mese di settembre.