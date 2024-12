Ennesima frana a Francavilla, la statale di Sella Mandrazzi ancora in tilt: comunità isolate, la rabbia dei sindaci

Ancora disagi e criticità sulla S.S.185 di Sella Mandrazzi, nello stesso ed unico tratto viabile che collega la zona tirrenica a quella ionica. Dopo le numerose interdizioni che hanno tenuto sotto scacco Novara e i paesi limitrofi, all’altezza del chilometro 31, nel punto in cui fino a pochi giorni addietro era vigente il senso unico alternato da semaforo, una nuova frana ha determinato la decisione dell’Anas di emettere un’ordinanza che fino al 31 gennaio 2025 sbarrerà l’unica arteria che, via monte, collegherà il comprensorio ai paesi limitrofi del catanese, compresi gli ambulatori e gli ospedali per il primo soccorso o le cure oncologiche.

Il provvedimento dei vertici Anas, finalizzato a chiudere l’arteria ricadente nel territorio di Francavilla di Sicilia, in contrada Rocca Pizzuta, si è reso necessario a causa delle ulteriori criticità emerse nel corso degli interventi di ripristino delle opere infrastrutturali danneggiate con le alluvioni del 3 dicembre 2022 e del 3 aprile 2023.

Una vera e propria mazzata per le municipalità di Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina e per il resto dei territori asserviti da una delle strade rilevanti e fondamentali anche allo sviluppo locale, specie in questo periodo, con pesanti ricadute economiche e logistiche per la popolazione e le attività commerciali che hanno investito per le festività di fine anno. Le piogge degli ultimi giorni hanno nuovamente scoperchiato le fragilità di un territorio soggetto a smottamenti e frane, tenuto conto della cattiva manutenzione lamentata anche dai vertici istituzionali dei Comuni insistenti nella zona.