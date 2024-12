Auto si schianta contro un negozio, tragedia sfiorata a Santa Teresa di Riva

Se fosse avvenuto in un altro orario avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, ma fortunatamente a quell’ora in giro non c’era quasi nessuno.

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato intorno alle mezzanotte al centro di S. Teresa di Riva.

Teatro del sinistro l’inizio della via Francesco Crispi, la Statale 114, all’altezza di via Pozzo Lazzaro dove si conclude il tratto di via Regina Margherita. A rimanere coinvolti due autoveicoli che viaggiavano a posta distanza uno dall’altro, una Alfa Romeo “147” con a bordo alcuni giovani della zona e un'Alfa Romeo Giulietta condotta da un 32enne di Castelmola: quest’ultimo, giunto in prossimità di via Pozzo Lazzaro, ha deciso di lanciarsi in una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, ma quando si sono trovati uno accanto all’altro è avvenuto un contatto tra la parte anteriore sinistra della fiancata della 147, che si sarebbe spostata leggermente verso sinistra, e quella posteriore destra della Giulietta, che ha compiuto un testacoda ed è finita sul marciapiede lato monte, schiantandosi contro la vetrina del negozio all'angolo di Pozzo Lazzaro. Nell’impatto il vetro blindato si è staccato dal telaio ed è finito a terra e sopra il veicolo, fermatosi parallelamente agli edifici come se fosse parcheggiato sul marciapiede. Gli occupanti delle due autovetture sono rimasti illesi, mentre l’esercizio commerciale ha subìto ingenti danni.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Taormina per rilevare il sinistro e identificare i conducenti: gli accertamenti sono in corso e sono stati visionati i filmati del sistema di videosorveglianza comunale, nel quale è immortalato l’incidente. Un’amara sorpresa per la titolare del negozio, che ieri è rimasto senza la vetrata finita a terra in frantumi.