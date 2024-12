Addio ad Agostino Saya, il poeta del fotogiornalismo di Messina

E' scomparso all'età di 89 anni Agostino Saya, uno dei grandi protagonisti della storia del fotogiornalismo di Messina e storico collaboratore della Gazzetta del Sud per le pagine sportive e di cronaca. Autore di diversi reportage tra cui quello per il processo ai frati di Mazzarino, indimenticabili le sue foto riprese dall'alto delle partite del Messina che seguì fin dal 1957 e la storica espulsione di Sivori in Messina- Juve. Tra i suoi scatti memorabili quelli della Vara del 1959 e il comizio di Almirante. Fu anche impegnato in politica come consigliere provinciale e esponente della destra cittadina.

I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 in Cattedrale.