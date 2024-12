Rassegna stampa 09-12-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Il modello Messina, “città rigenerativa”

Messina, la Fiera al palo: la sfida è realizzare il parco

A Messina il 530° anniversario di Francesco Maurolico: eventi ed annullo

IN PROVINCIA

Taormina, basta con i debiti fuori bilancio. Sì dell’Aula a pagamenti per 8 mln

Milazzo, il Comune cerca un’area per costruire il nuovo stadio

Ex Merendino di Capo d’Orlando, troppe irregolarità che spesso si tenta di sanare in silenzio