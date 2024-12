Milazzo, il Comune cerca un’area per costruire il nuovo stadio

L’Ufficio tecnico del Comune di Milazzo avrebbe individuato l’area che potrebbe ospitare il nuovo stadio “Marco Salmeri”. Si tratta di un’area di 20.000 metri quadri alle spalle del Palazzetto dello sport di via Valverde. Il terreno è di proprietà della Fondazione Lucifero che – al di là dell’interesse del Comune – è in fase di vendita. Il commissario dell’Ipab, Francesco Mangano, ha già dato mandato agli uffici della Baronia di operare una stima dei terreni.

Il sindaco Midili intanto ha ribadito, anche nel corso dell’incontro con la tifoseria, spiegando che sin dal 1987 è stata prevista l’eliminazione dello stadio, che prima di dare un’altra destinazione all’area che in atto occupa l’impianto sportivo si procederà alla realizzazione di un nuovo stadio.

«Nel frattempo – ha detto il primo cittadino - saranno assicurati, come ormai sta avvenendo da qualche anno, i lavori più urgenti per mettere in sicurezza i muri di recinzione e si terrà conto, in sede di demolizione della struttura, di indicazioni e suggerimenti per salvaguardare le parti che rappresentano la memoria storica dell’ex Grotta Polifemo».