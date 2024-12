Messina, il sindaco Basile in diretta su RTP da via Laudamo: "Il 2025 sarà l'anno dell'isola pedonale definitiva sul Viale S. Martino"

Iniziate ieri le trasmissioni in diretta che la RTP trasmetterà dal Villaggio di Natale di via Laudamo, accanto al Vittorio Emanuele. In quella inaugurale, tra i tanti ospiti che sono passati dalla casetta di Gazzetta del Sud/Rtp, il sindaco Federico Basile che ieri ha presenziato anche all'accensione dell'albero posto dinnanzi al teatro. Si è soffermato un paio di minuti con i giornalisti Salvatore De Maria e Francesca Stornante per un saluto e solo per accennare ad alcuni temi che in maniera più approfondita saranno trattati in una sua prossima partecipazione in un'altra diretta da via Laudamo. Tuttavia, al sindaco è stata "strappata" una dichiarazione sui prossimi impegni dell'amministrazione e sulle opere ancora in cantiere. Alla domanda quale sarà l'opera che verrà consegnata alla città nel prossimo anno Basile ha risposto: "Credo proprio il completamento dell'isola pedonale sul viale San Martino, che rientra nelle opere di riqualificazione di una parte della linea tranviaria che scatteranno a gennaio". E sul porto di Tremestieri e la via Don Blasco?. "Sono opere importantissime che però non dipendono solo da noi. Per il porto spero si concluda al più presto, non so se il prossimo anno ma certamente entro la fine dell'amministrazione Basile". Potete vedere qui l'intera trasmissione dell'8 dicembre